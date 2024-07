Prawo w Polsce jeśli chodzi o zaległe wypłaty jest wręcz śmieszne. Jak pójdziesz do sklepu i coś droższego to trafiasz przed sąd, jak ci Janusz nie wypłaci kilku tysięcy pensji, to jedyne co ci pozostaje to ładnie go poprosić, żeby może jednak zapłacił za wykonaną pracę.