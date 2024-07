Tylko lewaki mogły na to wpaść. Absurd. Nie dość, że rower elektryczny nie jest ekologiczny, to jeszcze chcą finansować firmy, bo ludzie akurat zapłacą cenę roweru+dofinansowanie. Lepiej niech te 300.000.000 dołożą do atomu albo cpk to wszyscy na tym skorzystamy, a nie obce firmy które wydoją naiwnych glupich uśmiechniętych ludzi.