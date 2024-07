Ukraińcy dopiero się dowiadują jak się wychodzi na paktach z Niemcami/Francją ¯\(ツ)/¯

A my chcieliśmy z Ukraińcami jakąś mini unię zawrzeć, to Ukraińcy zaczęli na nas srać i układać się z Niemcem, bo jak to Polska śmie nie brać od nich wszystkiego bez znaczenia jak bardzo zniszczyłoby polskie rolnictwo.