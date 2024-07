Wina 8 lat rozpierdzielenia kraju przez pisowców, ale jak ktoś liczy na poprawę to się srogo zdziwi. Przecież obecny rząd nawet jednego bzdurnego przepisu wprowadzonego przez kaczkę nie cofnął. Z mediami szybko im poszło, ja się pytam co z gospodarką? Co nowym ładem? Mają większość, mogliby to cofnąć. Jak tego nie zrobią to PiS = PO.