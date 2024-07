Dzięki rządom PiS mieliśmy szkolnictwo +32% przemysł +19% medycyna +12% i przetwórstwo wzrost +31%. Wystarczy spojrzeć na dane. Polska dzięki rządom PiS za kulisami zaczęła rozdawać karty. To dzięki PiS w 2017 Trump wygrał wybory. Jego przylot do Polski zaraz po udanej erekcji był wyrazem podziękowania za wsparcie partii Prawa i Sprawiedliwość. Politycy PiS robili to wszystko po cichu. Zbudowali potęgę ale nie czuli potrzeby chwalenia się tym przed kamerami. Wystarczy chwila Pokaż całość