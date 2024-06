Najgorsze jest to, ze biurokraci beda mogli zaprogramowac date waznosci i np. jesli nie wydasz kasy do konca miesiaca na OKRESLONE produkty to jeb zniknie tobie 10 albo wiecej procent.



CO ciekawe i o czym praktycznie nikt nie wie, teoretyczne prace nad tym byly juz w 2000r. ale wtedy nie bylo takich tecznicznych mozliwosci,. chcieli to robic na zasadzie czytania paskow magentycznych z banknotow. (zdjecie z ksiazki z The Everything Bubble: The Pokaż całość