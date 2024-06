Paliwo jest małe objętościowo i jedną dostawą można zapewnić zapas na długi czas funkcjonowania.

Bo paliwo sprzedają cywilizowane kraje, a nie Rosja, Liga Arabska czy jakieś powalone Bantustany.

Bo OZE jest zbyt kapryśne, a przechowywanie gigantycznych ilości energii jest obecnie zbyt kosztowne.

Bo wchodzi CBAM i jak nie zredukujemy naszej emisyjności, to możemy zapomnieć o międzynarodowej współpracy i handlu.



W zasadzie to gdyby nie to ostatnie, to miałoby to średni sens, bo moglibyśmy nastawiać odkrywek i może i nawet by wyszło taniej, ale że jest i będzie a my nie możemy go zmienić, to zostaje nam atom. Pokaż całość