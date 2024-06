Bo może to jest praca dla ludzi, którzy są szkoleni do walki z kibicami i tłumami, czyli prewencji w policji a nie zabijania (wojska)? Jak wielkie jest to w ogóle marnotrawstwo... Ci ludzie zamiast się szkolić to za ciężkie podatnika pieniądze koczują miesiącami po lasach, stają przed agresywnymi tłumami bez odpowiednich zabezpieczeń (czyt. tarcze, hełmy), i w efekcie czują się jak się czują i siada im psycha.