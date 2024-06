Wystarczyłoby skopiować praktykę Greków i świńską gnojowicą na lekkim traktorze ze spryskiwaczem raz na jakiś czas spryskiwać tabuny kolorowych przestępców (naruszających polską granicę). Nie ma się co bać, że pryskamy na Białoruś, bo po drugiej strony płotu metalowego też jest polskie terytorium. Problem polega w pachołkach rządzących, które za takie działanie wsadziliby do więzienia ... traktorzystę spryskującego gnojowicą przestępców. Gdy do władzy masoni dobrali wyłącznie swoich pachołków, to nie ma szans na Pokaż całość