"Dla dobra śledztwa policja nie informowała mediów o zdarzeniu.



– Nie informowaliśmy wtedy mediów, wprowadzając takie embargo na informacje, ponieważ zdawaliśmy sobie sprawę, że mężczyzna jest zabarykadowany w jednym z mieszkań i być może śledzi doniesienia prasowe. Na miejsce zostali skierowani policyjni negocjatorzy, ale również wsparcie pod postacią antyterrorystów. Negocjacje z 24-latkiem trwały kilka godzin. Kiedy antyterroryści weszli do mieszkania, on salwował się ucieczką przez okno. No i chyba nie przewidział tego, że i tutaj również są policjanci, którzy zabezpieczali tył budynku. Mężczyzna został obezwładniony i trafił do policyjnego aresztu. Najprawdopodobniej dzisiaj zostanie przewieziony do prokuratury



– informuje nas Katarzyna Cisło.



