Pięknie widać jakim rakiem są obecnie partie. To powinno bardziej wyglądać tak, że jesteś sympatykiem jakichś poglądów, lewicowych czy tam konserwatywnych, zgadasz się z większością postulatów danej partii, to sobie do niej dołączasz z tego powodu.



Obecnie wygląda to tak, że to jest korpo, które ustala w co masz wierzyć i jakimi poglądami się kierować, bo głównym celem jest utrzymanie się na stołku polityka a nie na realizowaniu swoich poglądów.



