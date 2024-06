A ustawę "mieszkanie za pomówienie" pamiętacie jeszcze? Od trzech lat obowiązuje. Polega na tym, że np. kobieta dzwoni na policję, że mężczyzna stosuje wobec niej przemoc domową. Policja przyjeżdża i może go wyrzucić z mieszkania na 14 dni, bez wyroku sądu i bez prawa do obrony. Nie może on też zabrać żadnych rzeczy osobistych z mieszkania (ubrań, telefonu, kluczyków do samochodu, leków) jeżeli kobieta na to nie wyrazi zgody.



