A to Iran nie ma jednych z największych złóż gazu? Iran swego czasu chciał nawet sprzedawać gaz do UE. Ja rozumiem przejściowe problemy na jednym złożu ale to nic ruskim nie da bo jedynie co będą mogli to minimalnie więcej przesyłać do Turcji i budować za swoją kasę infrastrukturę do Iranu by liczyć, że Iranowi nie będzie się chciało zwiększyć własnego wydobycia (?). Kupy się to nie trzyma. Jakaś głupia zagrywka marketingowa Pokaż całość