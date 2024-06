Lewusy się rzuciły do zakopywania, nie oglądając nawet materiału. Nikt się z nich nawet nie odniesie do tego co Mentzen powiedział..

A potem są WIELCE ZDZIWIENI, że taki Braun się dostał do europarlamentu i to przeżywają.

No jak to możliwe, że ktoś na tych strasznych konfederatów głosuje!

A wystarczyłoby żeby właśnie posłuchali co oni mówią i szybko by zrozumieli dlaczego.

No chyba, że oni nie widzą problemu w tym, że jakiś człowiek Pokaż całość