Od siebie dodam, że pan doktor oprócz tego, że jest świetnym lekarzem jest również mistrzem świata.



"Mistrz świata lekarzy skoku w dal oraz kilkukrotny wicemistrz świata lekarzy w biegu na 100 i 200 metrów. "



To takie osoby są przyszłością Polski, Europy i świata.

Bez względu na to co usiłuje się nam od kilku lat w wmówić.