Tylko czekać, aż nam się tu dostaną jacyś zwolennicy Państwa Islamskiego czy innej al-Kaidy. Zarówno w Syrii jak i w Egipcie pełno sierot po tych organizacjach. Taki zachód ma lata doświadczeń w tropieniu i przeciwdziałaniu zamachom. Dla naszych służb to będzie nowość, tak więc kwestia czasu, aż dołączymy do postępowego grona krajów w których doszło do zamachu terrorystycznego.