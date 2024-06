Co sobie musi wkrecać poborowy idąc tam.

WYprzeć musi że wszechmocny car ze swoją ekipą wziął tam robaka do realizacj swojego celu politycznego, wiec pewnie wkreca sobie że bohatersko walczy za wielką rassiję.

To jest niesamowite że w dyktaturze rosyjskiej mozna nadal w 2024 wyciągnąć robie robaczka z chaty na syberii i wysłać jako mięso armatnie i robaczek nie ma co zrobić.