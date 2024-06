Może zaczniemy od reorganizacji struktury ministerstwa obrony narodowej od dymisji ministra?



Bo wiecie...



Jeżeli Kosiniak Kamysz wiedział co się dzieje na granicy i nic nie zrobił to jest to igranie z życiem ludzkim i bezpieczeństwem kraju oraz rażąca nieodpowiedzialność.



Jeżeli jednak nie wiedział to również jest to skandal jednak on powiedział, że nie wiedział a następnego dnia powiedział, że wiedział to jest jeszcze większy skandal bo to oznacza, że albo faktycznie nie Pokaż całość