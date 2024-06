Z tymi psami jest jak z poprawnością polityczną i podejściem do nielegalnych "imigrantów". Każdy wie jak popieprzone to jednostki i że najlepsze co zrobić to wywieźć to do Rosji lub uśpić, ale nikt od lat nic z tym nie robi.



Ano i...To nie wina psa że jest #!$%@?ęty to wina właściciela. Choć w znacznej mierze to prawda bo nikt o zdrowych zmysłach nie trzyma przy jajach granatu z rdzewiejącą zawleczką.