Mnie bardziej śmieszy fakt że ruscy płacą za narzędzia które stworzyli Amerykanie licząc przy tym że robią to anonimowo. Tam ludzie w NSA i pokrewnych agencjach to muszą się nieźle bawić patrząc codziennie ruskom w karty. My od czasu do czasu się dowiemy jak ruscy coś totalnie spieprzą, to się też pośmiejemy.



No i ta moda wśród rusków na iphony też nie jest dziełem przypadku ;)