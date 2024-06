Społem to książkowy przykład #!$%@? sobie rynku. Zamiast rozwijać się utknęli w latach 80/90 z takimi lokalizacjami i siecią sklepów... Gdyby to rozegrali inaczej dzisiaj ani biedronka, ani Lidl nie miałyby podejscia. Nawet żabka miałaby trudniej gdyby rozwijali franczyzę, a tak milion prezesów, drobnych bytów i chyba nawet brak centrów dystrybucji.



Zero spójności, zero niczego.