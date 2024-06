u mojej babci na wiosce kiedyś 22 letni chłopak został wciągnięty przez prasę/belarkę...



Na odpalonym ciągniku próbował w długich jeansach wepchnąć słomę i szpikulec złapał za nogawkę i dalej to już go dziurawiło co kilka cm i sprasowało.



Ogólnie widziałem na własne oczy jak go ratowali. To był dramat.



Niestety trzeba zawsze uważać.