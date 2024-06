To wygląda jakby Shitbaby wymuszało od twórców "opłaty za konsultacje" - tj. chcą ogromnych pieniędzy za to, że zniszczą grę i drastycznie obniżą jej sprzedaż wprowadzając do niej swoje totalnie posrane, rasistowskie wizje. Na przykład: postać kobiety musi mieć atrakcyjność na poziomie rozdeptanego kartofla. Nie może być seksowna, odziana w fajne ciuszki etc., bo to niedopuszczalne przedmiotowe przedstawianie postaci kobiety. Ale sprzedawanie swoich zdjęć i filmów na OnlyFans to nie jest przedmiotowość, Pokaż całość