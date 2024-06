Muzeum Bitwy pod Grunwaldem to miejsce, które górnolotnie rzecz ujmując każdy Polak powinien odwiedzić chociaż raz w życiu. Szczególnie, gdy od 2022 roku muzeum rozbudowało się i w nowoczesnej formie prezentuje samą bitwę, co do niej doprowadziło oraz jak wpłynęła na losy Polski, Litwy i Zakonu.