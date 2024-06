To wykracza poza jakąkolwiek skalę. Oni kradli nie miliony, nie dziesiątki milionów, a setki milionów a nawet miliardy. Niewiarygodne, że mają jakiekolwiek poparcie. Dlatego dziś tak dobija nas inflacja i wyjście z rodziną do baru to 120+ zł. Oni powinni bezwarunkowo siedzieć i to po 25+ lat. Przecież za przestępstwa VAT tyle grozi, a oni przecież kradli te same Państwowe pieniądze.