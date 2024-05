Przez 2014-16 dużo jeżdziłem po Białorusi i Ukrainie "Śladami Polaków". Np. w Charkowie jest uniwersytet, na którym wisi tablica, ze uczył się tam Piłsudski. Do uniwersytetu faktycznie jest pod górkę więc go nie skończył. To co faktycznie i imponuje z to linia twierdz na Ukrainie z Kamieńcem Podolskim na czele.