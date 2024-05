To jest chore że jakiś kraj Cię napada ostrzeliwuje twoje miasta za granicy czyli u siebie no 2km od granicy a Ty nie możesz ich tam gruzowac o jeszcze rozumiem gdyby powiedzieli że nie mogą do 100km od swojej granicy ale nie tak. To tak jakby sąsiad rzucał w Ciebie przez płot a Ty nie możesz nic mu zrobić tylko dopiero gdy wejdzie na twój teren chore