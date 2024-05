Paradoksalnie ta hołota ma mnóstwo szczęścia. Tracą stopę i sobie żyją mniej lub bardziej szczęśliwie, natomiast reszta oberwańców od Putina brnie naprzód dotąd aż nie zginie. Żeby jeszcze chociaż było za co. A to jest wojna o fobie i kaprysy tyrana oraz dobrostan bandytów, którzy za nim stoją. W normalnym kraju miejsce takich ludzi jest w więzieniu, dlatego zrobią wszystko by rassija była na maxa wynaturzona i nienormalna.