Ustalić kary tak srogie by takie cyrki doprowadzały cwaniaków do bankructwa bo tak mafie śmieciowe rozwalą nam płuca do reszty. Gdzieś są te wszystkie ekoświry od protestów i blokad gdzie GIOŚ?! #!$%@? mnie strzela jak widzę od lat niedołężność w walce z wwozem śmieci do Polski, notorycznymi podpaleniami składowisk a potem frajerska milicja chwali sie złapaniem małolata z dwoma jointami.