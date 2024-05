Wystarczy wejść na jakąś stronę pokazująca filmy bez cenzury co tam się dzieje naprawdę, a nie jakieś Onety czy inne Interie. To jest smród, głód, krew i flaki na wierzchu. Całe stosy trupów po jednej i drugiej stronie gnijące w okopach, gdzie metr obok śpi żołnierz pod ostrzałem moździerzy. Ale dalej znajdują się osoby mówiące, że trwająca tam wojna to propaganda.

Oczywiście wszystko to mężczyźni. Piekło kobiet cholera jasna ( ͡ ° Pokaż całość