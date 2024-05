Zielony ład to przykład hipokryzji i chamski skok na kasę prostego ludu.

Wszak sprzątanie polega na robieniu bałaganu, ale w innym miejscu.

Płonące wysypiska w Polsce, to śmieci krajów zachodnich sprowadzonych do nas przez mafie, za aprobatą i pewnie zyskiem części polityków.



Firma BASF ma za uszami nie tylko przez to co robiła w czasie wojny. Teraz na przykład produkuje zakazane w Europie pestycydy i eksportuje je do krajów drugiego i trzeciego Pokaż całość