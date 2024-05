To może być ciekawe, gdy będą chcieli pociągnąć go do odpowiedzialności za naciąganie przepisów w sprawie skupowania długu, który faktycznie trochę narusza przepisy UE, ale chyba nie było kraju, który by tego nie zrobił, by ratować gospodarkę w czasach kowidu.

Przecież nie może być tak, że wszyscy w EU tak zrobili i nie poniosą konsekwencji, a jednego Glapę za będą chcieli skazać.

Może to być ciekawe doświadczenie.