Wsadzanie ich do więzień jest bez sensu, bo ułaskawi ich ten pan ze zdjęcia niżej.Tym samym wsadzenie ich do paki oznaczałoby w praktyce uwolnienie ich od zarzutów, bo nie można nikogo skazywać 2x za to samo. Np. jeśli srasin zostanie zapudłowany za wybory kopertowe, a długopis go ułaskawi - to już nie będzie można go za to ciągnąć do odpowiedzialności, nie będzie siedział.