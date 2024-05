Ciekawostka w sprawie linku z "Pierwowzór".

Oficjalnie utwór ten został wydany w 2002 roku na albumie "Kazik na Żywo".

Jednakże, pierwsze wykonania "Taty dilera" miały miejsce już w 1991 roku, m.in. podczas koncertu w Jarocinie.

Istnieje również wersja demo utworu pochodząca z 1990 roku.

Zatem, można stwierdzić, że "Tata dilera" powstał między 1990 a 1991 rokiem, a jego oficjalna premiera nastąpiła w 2002 roku.

Utwór "I Ain't Goin' Out Like That" zespołu Pokaż całość