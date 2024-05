Tu nie ma czego porównywać. Nie ten kaliber wygranych turniejów. Z tych dwudziestu jeden wygranych piętnaście to "duże" turnieje (4 szlemy, 10 WTA1000 i jeden finał WTA). Z dwudziestu wygranych turniejów Radwańskiej "dużych" jest jedynie sześć i to bez żadnego szlema (5 odpowiedników dzisiejszych WTA1000 i jeden finał WTA). Liczba wygranych WTA1000 jest w przypadku Świątek imponująca bo wygrała ich już tyle co Justine Henin i o jeden więcej niż Venus Williams.