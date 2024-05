Siemka, Jeżeli ktoś planuje coś sprzedawać z wysyłka na OLX to powinien się poważnie zastanowić.



Wysyłam facetowi sprzęt elektronikę 100% sprawną. Chwile po odebraniu paczki pisze do mnie, że jest uszkodzona i zgłasza problem z zakupem na OLX przedstawiając fotki na których faktycznie jest uszkodzenie. Ja nie akceptuje tych dowodów bo to niemożliwe, żeby taka usterka nastąpiła w transporcie i coś mi tu "śmierdzi". Wysyłam więc w odpowiedzi do OLX swoje dowody. Po kilku dniach następuje rozstrzygnięcie i OLX akceptuje zwrot kupującego do mnie. Otrzymuje przesyłkę zwrotną otwieram ją nagrywając telefonem. Otrzymałem inny sprzęt niż wysłałem z innym numerem seryjnym. Udowodniłem to zdjęciami, filmem a OLX w odpowiedzi na to: