"Coś, co jeszcze nie tak dawno było nie do pomyślenia" - wszystko to było do przewidzenia już nawet w 2014 jak ktoś orientował się dobrze w temacie tego napięcia. Śmiesznie się czyta wodzące za nos opinię publiczną mainstremowe media. Powtarzam, to było do przewidzenia, nawet jeśli w 2014 nie na 100% tak na samym początku "wojny". P.S. Pisze się "na Ukrainie".