No dzisiaj oglądałem reportaż na YT o tej nowej Panterze.

Wygląda na to, że po prostu szukali kogoś kto by sfinansował jej rozwój (i częściowo się to udało w formie Węgrów) bo na obecnym etapie trudno to nazwać nawet prezentantem technologi a co dopiero prototypem.

Nawet własnego kadłuba dla niej nie maja tylko korzystali ze starego kadłuba leoparda 2 a4 (do którego nie mają praw produkcyjnych) więc musieli by nowy niemal od Pokaż całość