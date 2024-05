Rozumiem że jak cała Polska mówi o pół litra wódki za 10 zł to jest ok.

Tak samo spoko że ktoś sprzedaje poniżej kosztów i robi to na masową ogólnopolską skalę w ilości kilkuset tysięcy butelek w kilka dni.

Za to ktoś kto za hajs reklamuje drogi alkohol którego grupa docelowa to 5% społeczeństwa jest już bandytą.