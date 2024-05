Pokaż całość

Fajnie to pokazuje zwykły obieg wody. Przyjmując że rocznie każdy kręgowiec wydala mocz w ilości ośmiokrotność swojej wagi wychodzi że ludzkość do tej pory wyprodukowała 800 kilometrów sześciennych moczu. Ekonomista Paul Frijters wyliczył, że atomy w przeciętnej cząsteczce wody już 10x były składnikiem moczu jakiegoś kręgowca.Innymi słowy: za każdym razem gdy pijemy wodę, to jest ogromna szansa że cząsteczki wchodzące w jej skład zostały wcześniej przez kogoś wyszczane. Co