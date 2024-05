Kaczor tak to spieprzył, że tego "się nie da naprawić"

Jacy my wszyscy jesteśmy #!$%@? naiwni, wierzyliśmy, że cokolwiek się zmieni w jakiejkolwiek materii....

Załamuje mnie to, że większość Polaków tyra za okolice tysiąca Euro, a na dodatek po podwyżkach cen energii będziemy #!$%@?ć chleb z pasztetem, jak nasi rodzice, którzy też wierzyli w przeróżne obietnice :/