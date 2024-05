Szkoda, że świat się przygląda tak samo jak w 1939 kiedy Hitler zaatakował Polskę.

To się nie skończy na Ukrainie - nie w sytuacji kiedy Putler rozgrzał do czerwoności przemysł zbrojeniowy, zbudował potężną armię i idzie za ciosem.



Polacy w tym czasie wybierają czy mówić ministra czy ministerka, a Zachód się zastanawia czy transwestyci mogą wchodzić do damskich toalet. Biada nam.