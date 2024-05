Tutaj nie ma co się z takiej sytuacji cieszyć. Tusk dalej będzie mógł sobie zdobywać poparcie oraniem PiSowców i do czego nas to doprowadzi?



On nie musi nic robić. Nie musi modernizować kraju, naprawiać prawa itd. Raz na jakiś czas wyjdzie na mównicę, skrytykuje PiS i wszyscy zadowoleni.



I tak będziemy trwać w takim dziwnym stanie dopóki PiS się nie rozpadnie. I co śmieszne wraz z PiS rozpadnie się też środowisko Tuska,