Myślę, że nawet jeśli była to rakieta przeciwlotnicza to zaadaptowana do ataku na cele naziemne albo pływające.

Głowica niewielka, ale może wystarczy, potencjalnie może służyć też jako przynęta na systemy obrony okrętu w ostatniej fazie ataku.



Gdyby miała służyć do ataku na cele powietrze, zarówno do samoobrony jak i jako przynęta dla śmigłowca, to raczej byłaby skierowana do tyłu gdzie łatwiej utrzymać atakujący śmigłowiec.

Ale do takiego zastosowania lepiej sprawdziły by się Pokaż całość