Drodzy Wykopowicze!

Pragnę przestrzec was przed korzystaniem z usług mBanku, nie polecam go ani jako klient indywidualny ani jako klient biznesowy. Poniżej przedstawię wam problem który ma każdy posiadający kredyt odnawialny na rachunku bankowym w mBanku.TL:DR : mBank wysyła spam żeby Ci sprzedać swoje słabe jakościowo produkty i usługi, ale ukrywa informację o planowanych płatnościach z konta z tytuły kredytu odnawialnego. Robi to celowo abyś nie znał rzeczywistych kosztów obsługi zobowiązania. NIE POLECAM TEGO BANKU.Korzystasz z mBanku?

Masz aplikacje lub korzystasz z serwisu internetowego?To zapewne otrzymujesz liczne powiadomienia, szczególnie jeśli masz aplikację.

Zmiana opon? Wysyłają SPAM.

Tankujesz paliwo na stacji, płacisz kartą? Wysyłają SPAM - dostajesz zaraz info że promocja na ubezpieczenia.



Super oferta lokaty? Wysyłają SPAM.



Wiosenne porządki? Wysyłają SPAM.



ążźćś ? Wysylają SPAM.



Jeśli mBank chce Ci coś sprzedać, zareklamować, to wtedy dostaniesz dużo notyfikacji, stosują agresywny marketing, gdy chcą mieć z Tobą cyrograf na swoje usługi wątpliwej jakości zresztą.

ALE kiedy mają pobrać płatność z konta z tytuły odnowienia prowizji lub odsetek to wtedy nie otrzymasz żadnej notyfikacji, informacji, maila, sms, etc. Kiedy obciążają Ci rachunek to jest to tajemnica. Nie dziwne koszty obsługi produktów stale rosną, ALE bez poprawy jakości usług.Składasz reklamację w mBanku?

Reklamacja? Pamiętaj że:

pierwszą zawsze odrzucą, taką mają politykę wewnętrzną

nie licz na to że zostanie rozwiązana sprawa szybko



pracownicy nie ustosunkują się do treści reklamacji



ich standardową odpowiedzią są po postu zapisy regulaminu



Ogólnie jako klient jesteś już na przegranej pozycji, gdyż mBank wie lepiej. Kodeks dobrych praktyk Związku Banków Polskich? No cóż, mBank ma swój regulamin, a w nim na próżno szukać odniesień pośrednich i bezpośrednich do zbioru reguł i praw nadrzędnych względem regulaminu.Masz firmę i kredyt odnawialny? Nie dowiesz się kiedy, ani w jakiej kwocie zostaną pobrane odsetki i prowizja za jego odnowienie. Mamy XXI wiek, sztuczna inteligencja potrafi wygenerować film na podstawie tekstu, ale bank który kreuje się na nowoczesny, nie potrafi poinformować Cię o tym kiedy i ile zostanie pobrane z konta. Najwyżej zrobią wam debet na dwa miliony złotych, to wasz problem. Problem dotyczy rachunku firmowego i osobistego.

Teraz wyobraź sobie że masz pracowników, płatności faktur i wynagrodzeń i bank z dnia na dzień zabiera Ci pieniądze za odnowienie kredytu, wiadomo umowa jest umowa, ale warto wcześniej poinformować o tym fakcie i napisać kwotę która zostanie pobrana. Nie umiecie jako Bank? To zatrudnijcie sobie ludzi którzy to wam ogarną.

Pomyślicie pewnie że kolejny narzekacz, ale czy to jest w porządku że Bank celowo ukrywa te informacje? Bo jak inaczej to nazwać jak nie celowym działaniem na szkodę klienta.Kiedyś jako klient mBanku możecie być w sytuacji że będzie składać reklamację i spotkacie się z podobnym traktowaniem „z buta” tak jak ja zostałem potraktowany. Wasza reklamacja zostanie odrzucona, jeszcze sobie poczekacie na to odpowiednio długo na tyle aby bank mógł popsuć wam scoring kredytowy w BIKu – bez żadnych konsekwencji dla banku. Konsekwencje są dla was, fraje… znaczy klientów.

W miarę potrzeb rozwinę ten wątek, oczywiście wysyłam również pismo do UOKiK, gdyż z mojej strony zachodzi uzasadnione podejrzenie że stosowana praktyka handlowa jest niezgodna z przyjętymi normami i zasadami, jest celowa, działa na szkodę klientów.Zespole mBanku, proszę napisać czy aplikacji nie działa tylko u mnie i nie wysyła takich informacji?

Rozumiem że te ążśźć testowaliście aby wysyłać spam a nie informować klientów o ważnych dla nich zdarzeniach na rachunku.

Czy aby jest to „ficzer” bo rozumiem że do „buga” się nie przyznacie. Jeśli to ficzer to proszę napisać dlaczego tak jest że akurat dziwnym zbiegiem okoliczności działa on na szkodę klienta?Proszę o ustosunkowanie się do powyższej treści - @ZespolmBanku