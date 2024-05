Przypomnę że Niemcy wybrali Hitlera całkowicie demokratycznie. Chcieli wstawania z kolan i "Make Germany great again". No i dostali dokładnie to na co głosowali.



Ale najlepsze jest że niejeden taki który w 1932 głosował na Hitlera a któremu w 1944 aliancka bomba na łeb spadła do końca nie widział żadnego związku przyczynowo-skutkowego między tymi zdarzeniami. Czuł się do końca ofiarą złych wrogich sił którego go gnębią.



Ludzie są po prostu w #!$%@? Pokaż całość