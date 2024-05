Stop, stop, stop. Ukraiński generał i w sumie część sztabu oznajmiło, że Ukraina do września prawdopodobnie straci kolejną część terytorium.

To jak to w końcu jest. Brakuje im ludzi, sprzętu.To powinni wyłapywać synów narodu ukraińskiego na zachodzie. Razem winni walczyć z synami oligarchów i innych bogaczy. Razem, wspólnie za wielką Ukrainę na froncie powinni przelewać wspólnie krew. Odbijać ziemię,kawałek po kawałku z rąk kacapów.

A nie wróć, bieda ma ginąć i żyć