Włochy chcą w ciągu najbliższych trzech do pięciu lat wybić z pomocą wojska milion dzików - donosi Agrarheute. Chcą zredukować w ten sposób populację o 60 do 80 procent. To reakcja na rozprzestrzeniający się w kraju ASF wśród dzików. Wirus znów realnie zagraża producentom trzody.