Z jednej strony uważam że rzeczywiście powinno być prawo nakazujące jawne prezentowanie struktury finansowania wszelkich NGOsów (dopiero wtedy niektórzy by się zdziwili, ale pewnie okazałoby się nagle że Cypr jest największym fundatorem) z drugiej strony śmierdzi to bardzo walką z opozycją w stylu rosyjsko białoruskim. Gdyby to wprowadzali 3-5 lat temu to bym im bił brawo teraz to niekoniecznie