Rosja będzie chciała dotrzeć do granic administracyjnych obwodów ługańskiego i donieckiego.



I jeśli to osiągnie, to na tym się nie skończy. Nadal mają do ,,wyzwolenia" resztę jednostronnie anektowanych obwodów zaporoskiego i chersoneskiego. Ale i na tym by się nie skończyło; nadal także mają aktualny plan podporządkowania sobie całej Ukrainy.